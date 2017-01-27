Как работают общественные механизмы контроля коррупционеров? Активисты

Почти 600 гектаров городской земли стоимостью 8 миллиардов гривен ушли в частные руки, в том числе руки крупных застройщиков в течение последних десяти лет. Такова статистика не только активистов, но и правоохранителей, и именно эта так называя схема ЖСК, говорят антикоррупционеры, нанесла самый большой урон бюджету Харькова. Только в 2016 году из собственности громады таким образом "ушло" 33 гектара стоимостью 150 миллионов гривен, говорят активисты Антикоррупционного центра. Учитывая, что прокуратура оспаривает только отдельные решения, они сами обратились в суд в надежде вернуть 5 участков и создав прецедент, который бы позволил жителям громад самим отстаивать свои интересы в суде. На уровне первых двух инстанций часть исков активистов были удовлетворены. Это совпало и с активными следственными действиями по уголовному производству в отношении должностных лиц горисполкома, которые способствовали схемам ЖСК. Но в Высшей инстанции горсовету удалось отстоять свои позиции. Правда, активисты сдаваться не намерены, готовы по этим искам обращаться в Европейский суд и намерены акцентировать внимание депутатов на сомнительности их решенйи по земле.

Игорь Черняк, ГО "Антикоррупционный центр"

При наличие этих обращений ни один чиновник не ответит, что он не знал - это вопрос умысла для дальнейших уголовных дел и все это делалось абсолютно осознанно. Чтобы чиновники получили, почитали, что на их имя есть обращение в котором четко расписывается, как нарушен закон. И это как раз сработало, не дало принять целый ряд незаконных решений, чуть-чуть изменив кооперативную схему. Поэтому я подумала, что мы окончательно не поставили точку, в тех судебных процессах по этим пятью участкам.

Еще одной болевой точкой в деятельности местных властей, говорят активисты, остаются тендерные закупки. С введением электронной системы "Прозорро" общественность надеялась, что в госзакупках наконец-то примут участие не прикормленные фирмы, а реальные конкуренты. Но как выяснилось, торги в своей массе проходят при показательной состязательности, участвуют все те же фирмы, под которые прописываются особые условия, которые не снижают ни гривни.

Дмитрий Булах, ГО "Антикоррупционный центр"

Очень показательна сумма экономии бюджетных средств от системы Прозорро. Потому что в других областях она составляет до 20%. У нас она составляет до 5. Это говорит о том, что конкуренции либо нет, либо она очень ограничена - система Прозорро должа порождать существенную экономию, не 5%.

При этом новые механизмы, говорят антикоррупционеры, дают общественности механизмы контролировать власть. Так, благодаря введению е-деклараций, уже проверено около сотни чиновников и эта работа продолжится.

Дмитрий Дробот, ГО "Антикоррупционный центр"

В целом можем сказать, что у общественности есть механизмы, чтобы выявлять коррупционеров, но то что касается правоохранительных органов, они не дорабатывает, чтобы привлечь их к ответственности.

Впрочем, уже в отношении нескольких должностных лиц, которые попали в поле зрения антикоррупционеров, открыты уголовные производства, а по факту хищения средств в дорожном предприятии его руководитель предстал перед судом. Кроме того, посчитали сами активисты, благодаря их мониторингу удалось сэкономить около 20 миллионов бюджетных средств - чиновники вынуждены были снижать арендные ставки и закупочные цены после публикации общественников.