Кобзон должен был лететь на Ту-154 в Сирию

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25 декабря 2016 г. 16:13
Источник: Корреспондент
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Певец Иосиф Кобзон сообщил, что он мог лететь в Латакию вместе с другими артистами в самолете Ту-154 Минобороны РФ, разбившемся сегодня у берега Сочи. По словам артиста, его приглашали. Об этом сообщает российское Федеральное агентство новостей.

Первый замглавы комитета Госдумы РФ по культуре заявил, что шокирован сообщением о крушении Ту-154 Минобороны РФ, на котором летели артисты ансамбля им. Александрова. Кобзон отметил, что он неоднократно выступал вместе с ними и был приглашен лететь и в этот раз - чтобы поздравить ВС России в Сирии с Новым годом.

"У нас был концерт с ними в Колонном зале, и руководитель ансамбля Валерий Халилов просил меня с ними полететь, но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение», - приводит издание слова Кобзона.

"Это большая трагедия для культуры, для армейской аудитории", - добавил Кобзон, который ранее неоденократно давал концерты на подконтрольной сепаратистам территории Донбасса.

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