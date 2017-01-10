 

Коллеги погибшего таксиста провели акцию памяти

10 января 2017 г. 22:23
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Сегодня около 21-00 на мосту по улице Деревянко собрались коллеги погибшего здесь днем водителя такси.

Утром около 11-45 здесь столкнулись автомобили Деу Сенс, ЗИЛ и Honda Civic. От полученных травм на месте скончались водитель Деу (такси) и его пассажирка. 

Как сообщили участники акции, они приехали почтить память своего товарища и погибшей вместе с ним женщины - возложить цветы и зажечь свечи. Организован сбор денег для помощи семьям погибших.

По подсчетам участников, на мосту собралось около 60 автомобилей, еще несколько колонн в пути. 

 

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