Коллеги погибшего таксиста провели акцию памяти

Сегодня около 21-00 на мосту по улице Деревянко собрались коллеги погибшего здесь днем водителя такси.

Утром около 11-45 здесь столкнулись автомобили Деу Сенс, ЗИЛ и Honda Civic. От полученных травм на месте скончались водитель Деу (такси) и его пассажирка.

Как сообщили участники акции, они приехали почтить память своего товарища и погибшей вместе с ним женщины - возложить цветы и зажечь свечи. Организован сбор денег для помощи семьям погибших.

По подсчетам участников, на мосту собралось около 60 автомобилей, еще несколько колонн в пути.