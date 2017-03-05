Конфликт со стрельбой Салтовке: парню ранили руку

Сообщение о том, что в районе Салтовского шоссе на улице якобы был слышен звук выстрела, поступило в дежурную часть Московского отдела полиции 5 марта в 20:25, сообщили в отделе комуникации полиции в Харьковской области.

По предварительным данным, между ранее судимым 30-летним харьковчанином, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и молодым парнем внезапно возникла ссора. В результате человек совершил выстрел из травматического оружия и ранил 21-летнего парня в руку.

Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.