 

Конфликт со стрельбой Салтовке: парню ранили руку

05 марта 2017 г. 23:43
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Сообщение о том, что в районе Салтовского шоссе на улице якобы был слышен звук выстрела, поступило в дежурную часть Московского отдела полиции 5 марта в 20:25,  сообщили в отделе комуникации полиции в Харьковской области.

По предварительным данным, между ранее судимым 30-летним харьковчанином, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и молодым парнем внезапно возникла ссора. В результате человек совершил выстрел из травматического оружия и ранил 21-летнего парня в руку.

Информация внесена в Журнал единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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