"Лобовое столкновение" на Окружной. Два человека погибли, двое - в больнице

Смертельное ДТП на Окружной. Страшная авария на трассе Киев-Харьков-Довжанский произошла накануне около 16 -ти часов. На пересечении Лозовеньковского проспекта с улицей Академика Синельникова две легковушки столкнулись "лоб в лоб".

Олег Никоненко, ст. инспектор УПД ГУНП:

Автомобіль Volkswagen Passat під керуванням чоловіка 90-го року народження рухаючись по дорозі Київ-Харків-Довжанський з боку Білгородского шосе в напрямку вулиці Архітекторів з невідомих причин допустив виїзд на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення Деу Ланос.

Водитель Деу Ланоса и пассажир, который сидел рядом с ним, от полученных травм погибли на месте. Парня и девушку из Фольксвагена увезли на "скорой" в больницу.

Олег Никоненко, ст. инспектор УПД ГУНП:

До медичного закладу - до лікарні швидкої медичної допомоги доправлено водія та пасажира автомобілья Фольксваген. У обох травми - забиття голови, тіла, травми обличчя. Пасажир - дівчина близко 15 років.

Все обстоятельства аварии на окружной выясняют правоохранители. Что стало причиной того, что Фольксваген вылетел на встречную полосу, будет понятно уже после завершения всех экспертиз.