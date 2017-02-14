 

"Лобовое столкновение" на Окружной. Два человека погибли, двое - в больнице

14 февраля 2017 г. 18:18
Автор: Лариса Говина
498 просмотров

Смертельное ДТП на Окружной. Страшная авария на трассе Киев-Харьков-Довжанский произошла накануне около 16 -ти часов. На пересечении Лозовеньковского проспекта с улицей Академика Синельникова две легковушки столкнулись "лоб в лоб".

Олег Никоненко, ст. инспектор УПД ГУНП:

Автомобіль Volkswagen Passat під керуванням чоловіка 90-го року народження рухаючись по дорозі Київ-Харків-Довжанський з боку Білгородского шосе в напрямку вулиці Архітекторів з невідомих причин допустив виїзд на зустрічну смугу руху та скоїв зіткнення Деу Ланос.

Водитель Деу Ланоса и пассажир, который сидел рядом с ним, от полученных травм погибли на месте. Парня и девушку из Фольксвагена увезли на "скорой" в больницу.

Олег Никоненко, ст. инспектор УПД ГУНП:

До медичного закладу - до лікарні швидкої медичної допомоги доправлено водія та пасажира автомобілья Фольксваген. У обох травми - забиття голови, тіла, травми обличчя. Пасажир - дівчина близко 15 років.

Все обстоятельства аварии на окружной выясняют правоохранители. Что стало причиной того, что Фольксваген вылетел на встречную полосу,  будет понятно уже после завершения всех экспертиз.

Видео: 

"Лобовое столкновение" на Окружной. Два человека погибли, двое - в больнице - 14.02.2017

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.