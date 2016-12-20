Масштабный пожар в харьковской промзоне: есть погибшие

Сигнал о пожаре на территории бывшего кожевенного завода на улице Шевченко поступил спасателям около восьми часов утра. По информации ГСЧС, на территории завода горел склад с продукцией и сырьем для нее. Площадь пожара составила двести квадратных метров. Поднимающийся из промзоны столб дыма можно было видеть практически во всех районах Харькова. Но из-за того, что возгорание началось внутри пустого помещения, его заметили не сразу.

Артем Нефёдов, очевидец

Пожар был здесь, на территории. Ничего такого не могу сказать, большего. Был пожар, загорелось

По информации пожарных, вызов поступил слишком поздно, примерно через час после появления огня. Из-за этого погибли двое сотрудников, пришедших на работу в текстильный цех - они первыми увидели пламя и попытались погасить его. При этом пока неизвестно, что стало причиной их смерти: отравление угарным газом или обрушение кровли ангара. Третий участник событий чудом избежал гибели, говорят в ГСЧС, он выскочил из помещения и сразу же бросился сообщить о ЧП охранникам, но его поняли не сразу.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Он увидел, что там уже внутри горело, он оттуда выскочил, но он немой. Он жестами пока нашел охранника, жестами объяснил, что там происходит, ну а дальше уже охрана принимала определенные действия

Личности погибших в огне уточняются, на месте работала следственно-оперативная группа. Спасатели, как всегда в подобных случаях, рассматривают две основные причины пожара: неосторожное обращение с огнем и неисправности электрооборудования.