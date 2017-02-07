Минирование двух объектов в Харькове не подтвердилось

Напомним, сегодня в полицию поступила информация о минировании двух зданий в Харькове.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, из здания ХОГА эвакуировали 500 человек и осмотрели территорию в 9650 кв.м.

Из здания на Маршала Бажанова эвакуировали 17 человек и осмотрели 550 кв.м. территории.

Решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.