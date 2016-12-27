Мощный тайфун ударил по Филиппинах, есть погибшие

По меньшей мере пятеро человек погибли и еще семь считаются пропавшими без вести в результате мощного тайфуна, который обрушился на Филиппины.
Об этом сообщает Euronews.
Стала скорость ветра составляла 185 километров в час, тогда как некоторые порывы достигали 255 километров.
Ветер повалил линии электропередачи, нанес повреждений многим зданиям.
Тысячи людей пришлось эвакуировать.
Ранее сообщалось, что восточному побережью Филиппин угрожает супертайфун Нок-Тэн, известный как Нина.
Он обещает стать самым сильным тайфуном на Филиппинах за год.
По прогнозам, он пройдет через юг главного острова Филиппин Лусон и может подойти до столицы страны Манилы. Но при этом тайфун ослабнет.