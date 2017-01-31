Мусеев не коррупционер? Прокуратура намерена оспорить решение суда

Правоохранители заподозрили депутата горсовета Максима Мусеева в коррупции из-за его голосования на сессии горсовета в феврале прошлого года. Тогда он нажал кнопку "за" по вопросу от которого зависел успех бизнеса его матери - решался вопрос об изменении целевого назначения земли для фирмы "Фронт» изменен вид использования земельного участка площадью пол гектара. Как выяснили активисты харьковского антикоррупционного центра сам Максим Мусеев входил в состав соучредителей этого предприятия до 2012 года. В декабре 2012 Мусеев передал свою долю в уставном капитале своей матери - Нине Мусеевой, которая на момент принятия решения сессией и сегодня продолжает входить в состав основателей предприятия. Голосование Мусеева в пользу фирмы матери правоохранители сочли конфликтом интересов, что в свою очередь подпадает под закон "О противодействии коррупции." Однако суд не посчитал аргументы прокуратуры достаточными для наложения административного взыскания. По мнению судьи Вадима Хайкина, мама-учредитель не повод считать Максима Мусеева заинтересованным в продвижении ее бизнеса. Тем более что сам он уверяет, что совсем не помнит о судьбе своей доли в нем. А обращение в горсовет об изменении целевого назначения участка подписывала не мать депутата, а директор. Да и фирм "Фронт" в Украине около сотни, отметил в своем решении судья Хайкин, Мусеев мог просто не разобраться в том, о каком именно предприятии идет речь.

Вадим Хайкин, судья Дзержинского райсуда

Мусєєв Максим Сергійович прийняв не самостійно вспуреч інтересам служби та закону, в його діях відсутній реальний конфлікт інтересів, так как в даному випадку було реалізовано право депутата міськради на встановлені законами України права та обв"язкі, в том числі на голосування виключно в інтересах територіальної громади. А також суперечливість в його обв"язках також відсутня.

В прокуратуре в то, что Мусеев действовал исключительно в интересах громады, меняя целевое назначение земельного участка для фирмы своей матери, не поверили. Говорят, скорее всего будет апелляция.

Виктор Кравцов, зам. нач. горпрокуратуры №1

Після отримання повного тексту рішення воно буде вивчено та буде вирішено питання щодо його апеляційного оскарження.

Впрочем, сам Максим Мусеев также намерен продолжить судебные баталии. Говорит, тот факт, что правоохранители заинтересовались результатами голосования годичной давности наводит о мысль о политическом заказе.

Максим Мусеев, депутат горсовета

Я вижу в этом политический мотив, прежде всего потому что во время следственных действий, после того как меня ознакомили с протоколом, через полчаса ксерокопии протокола были у СМИ, что противоречит законодательству - тайна следствия до судебного решения. Я готовлю встречный иск в сторону правоохранительных органов, потому что считаю это нарушением моих прав.

Если не политическим, то вполне прецедентным делом называют обращение по факту коррупционной деятельности депутата горсовета и юристы. Ведь в случае, если апелляция все же примет решение в пользу прокуратуры, то Максиму Мусееву грозит не только штраф, но и лишение мандата.

Федор Венеславский, председатель общественной люстрационной палаты

Если в отношении депутата есть решение суда в котором установлено факт наличия конфликта интересов, который относится к коррупционным правонарушениям, то это является основанием для досрочного прекращения полномочий такого депутата

Поэтому ожидать что он, как и другие депутаты из фракции "Відродження" легко согласятся с замечаниями прокуратуры о конфликте интересов, не следует. Хотя, как утверждают общественники, содействие в изменении целевого назначения участка предприятии матери не единственное сомнительное голосование этого депутаты, как и других близких к Кернесу народных избранников, которых подозревают в курировании бизнеса, посредством которого выводятся деньги из горбюджета.