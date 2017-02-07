На Алексеевке грузовик снес троллейбусную остановку

Сегодня около 8-30 на проспекте Людвига Свободы-35 мусоровоз ЗИЛ выехал с проезжей части и врезался в остановку общественного транспорта.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, людей в тот момент на остановке не было.

По информации пресс-службы патрульной полиции, по словам водителя мусоровоза, он двигался по проспекту Людвига Свободы в сторону окружной. В районе дома N35 маршрутка, двигавшаяся впереди, резко изменила направление движения, не включив указатель поворота. Чтобы избежать столкновения с другими транспортными средствами, водитель ЗИЛа принял решение выехать на остановку, убедившись, что там нет людей. у

На водителя грузовика составлен протокол об административном правонарушении по ст.124 КУоАП.