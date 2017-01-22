 

На Алексеевке мужчины открыли стрельбу с балкона многоэтажки

22 января 2017 г. 12:11
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Сегодня, около часа ночи, экипаж патрульной полиции получил вызов  о том, что неизвестные ведут стрельбу с балкона многоэтажки по улице Целиноградской, 48в.

Как рассказали в пресс-службе патрульноъ  полции, на месте обнаружили гильзы, вероятно калибра 5,45.

"На балконе находились трое неизвестных мужчин, которые во время опроса полицейскими вели себя агрессивно, и в дальнейшем даже бросались на инспекторов. Поэтому патрульным пришлось согласно ЗУ "О Национальной полиции Украины" применить физическую силу и наручники. Нарушителей доставили в Шевченковский отдел полиции", - говорится в сообщении.

На место вызвали следственно-оперативную группу.

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