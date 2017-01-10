 

На Деревянко столкнулись две легковушки и грузовик: двое погибших

10 января 2017 г. 12:01
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Сегодня около 11-20 на улице Деревянко столкнулись автомобили Деу Сенс (такси), ЗИЛ и Honda Civic.

От полученных травм на месте ДТП погибли водитель Деу и женщина-пассажир. Водитель грузовика госпитализирован. Его состояние уточняется. 

По данным УПД ГУНП, автомобиль Деу, двигавшийся со стороны улицы Балакирева в направлении Сумской, выехал на полосу встречного движения, где врезался в ЗИЛ, который сзади также догнала Honda, двигавшаяся в попутном с грузовиком направлении. 

На месте работает следственно-оперативная группа. 

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