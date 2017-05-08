На Донбассе перед кортежем главаря ДНР прогремело два взрыва

08 мая 2017 г. 11:11
Источник: РБК-Украина
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На дороге к кургану Саур-Могила в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" незадолго перед проездом главаря ДНР Александра Захарченко прогремело два взрыва. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Взрывы произошли на единственной дороге к мемориальному комплексу за несколько минут до того, как по ней должна была проехать колонна с журналистами. По этой же дороге должен был двигаться кортеж главы республики Александра Захарченко", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ДНР происшествие назвали терактом. В результате взрывов пострадавших нет, участок дороги перекрыт.

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