На Донбассе перед кортежем главаря ДНР прогремело два взрыва

На дороге к кургану Саур-Могила в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" незадолго перед проездом главаря ДНР Александра Захарченко прогремело два взрыва. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Взрывы произошли на единственной дороге к мемориальному комплексу за несколько минут до того, как по ней должна была проехать колонна с журналистами. По этой же дороге должен был двигаться кортеж главы республики Александра Захарченко", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в ДНР происшествие назвали терактом. В результате взрывов пострадавших нет, участок дороги перекрыт.