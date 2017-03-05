 

На Донетчине в результате обстрелов боевиков ранения получила жительница Зайцево

05 марта 2017 г. 16:57
Источник: Новое Время
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В Донецкой области в результате обстрелов боевиками поселка Зайцево осколочные ранения получила местная жительница 1992 года рождения.

Как сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции, происшествие случилось утром 4 марта, когда женщина находилась в собственном дворе.

Указано, что около 14:00 субботы в Бахмутский отдел полиции поступило сообщение от медиков о том, что в местную больницу доставили женщину с осколочными ранениями левого бедра и правого предплечья.

"По предварительной информации, жительница Зайцево, что находится вблизи оккупированной Горловки, 1992 года рождения, получила ранение, когда находилась в собственном дворе. Сейчас пострадавшей оказывается медицинская помощь. Полиция выясняет обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Сообщается, что предварительная правовая квалификация события - ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела боевиками вечером 1 м

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