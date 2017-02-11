 

На проспекте Гагарина столкнулись военный тягач и маршрутка

11 февраля 2017 г. 23:17
687 просмотров

Сегодня около 22-00 на пересечении проспекта Гагарина с улицей Вернадского столкнулись маршрутный автобус и тягач МАЗ с военной техникой. 

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, автобус 605 маршрута, тягач транспортировал БТР.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, колонна военной техники двигалась по проспекту Гагарина - с сопровождением и с включенными световыми и звуковыми спецсигналами. По предварительной информации, водитель маршрутки не предоставил преимущество в движении колонне, в результате чего произошло ДТП. Водители отказались от оформления происшествия и разошлись по европротоколу.

 

Фото: Максим Однороб

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.