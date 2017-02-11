На проспекте Гагарина столкнулись военный тягач и маршрутка

Сегодня около 22-00 на пересечении проспекта Гагарина с улицей Вернадского столкнулись маршрутный автобус и тягач МАЗ с военной техникой.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, автобус 605 маршрута, тягач транспортировал БТР.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, колонна военной техники двигалась по проспекту Гагарина - с сопровождением и с включенными световыми и звуковыми спецсигналами. По предварительной информации, водитель маршрутки не предоставил преимущество в движении колонне, в результате чего произошло ДТП. Водители отказались от оформления происшествия и разошлись по европротоколу.

Фото: Максим Однороб