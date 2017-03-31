 

На "Гоптовке" задержали мужчин с паспортом "ЛНР" и удостоверением батальона "Леший"

31 марта 2017 г. 18:55
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Двух граждан Украины, которые могут быть причастны к деятельности незаконных вооруженных формирований на территории ОРДЛО, пограничники задержали на границе с Россией, сказано на сайте ГПСУ. Мужчины возвращались в Украину из соседней страны.

При осуществлении контроля автомобиля «Мерседес» в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда совместно с работниками таможни обнаружили так называемый паспорт, выданный на временно оккупированной территории на востоке Украины. Документ житель Луганской области попытался скрыть в подкладке куртки.

Также в личных вещах другого человека, который также ехал этим автомобилем, отмечают в Госпогранслужбе, было найдено удостоверение военнослужащего, члена террористической группировки «Леший» и «Ровеньковского войскового казачества». Кроме того, было обнаружено заявление одного из мужчин с просьбой о вступлении в ряды незаконных вооруженных формирований.

На данный момент мужчины задержаны, продолжаются фильтрационные мероприятия. О выявленных украинском и их документы проинформированы сотрудники СБУ.

Видео: 

Прикордонники затримали чоловіків з паспортом «ЛНР» та посвідченням батальйону «Лєший»

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