На "Гоптовке" задержали мужчин с паспортом "ЛНР" и удостоверением батальона "Леший"

Двух граждан Украины, которые могут быть причастны к деятельности незаконных вооруженных формирований на территории ОРДЛО, пограничники задержали на границе с Россией, сказано на сайте ГПСУ. Мужчины возвращались в Украину из соседней страны.

При осуществлении контроля автомобиля «Мерседес» в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда совместно с работниками таможни обнаружили так называемый паспорт, выданный на временно оккупированной территории на востоке Украины. Документ житель Луганской области попытался скрыть в подкладке куртки.

Также в личных вещах другого человека, который также ехал этим автомобилем, отмечают в Госпогранслужбе, было найдено удостоверение военнослужащего, члена террористической группировки «Леший» и «Ровеньковского войскового казачества». Кроме того, было обнаружено заявление одного из мужчин с просьбой о вступлении в ряды незаконных вооруженных формирований.

На данный момент мужчины задержаны, продолжаются фильтрационные мероприятия. О выявленных украинском и их документы проинформированы сотрудники СБУ.