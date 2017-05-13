На "Гоптовке" задержали мужчину с наркотиками

13 мая 2017 г. 15:12
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В пункте пропуска «Гоптовка» таможенники обнаружили почти 19 граммов «каннабиса». Как сообщают в пресс-службе ГФС Украины в Харьковской области, пассажир авто спрятал наркотики под одеждой.

Накануне в зону таможенного контроля въехал автомобиль, который направлялся в Россию. При проведении устного и письменного декларирования водитель и пассажир заявили об отсутствии предметов, подлежащих обязательному декларированию, или предметов, запрещенных к перемещению через таможенную границу Украины, сообщают в ведомстве.

При осмотре сработала служебная собака. После этого гражданину предложили самостоятельно предъявить вещи, находящиеся при нем,  тот показал, что скрывает под одеждой сверток с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета с характерным запахом, похожее на наркотическое вещество (каннабис). Как пояснил гражданин, скрытый каннабис он перевозил для личного потребления на территории РФ.

В отношении мужчины составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

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