 

На Харьковщине дети отравились угарным газом

16 февраля 2017 г. 11:17
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Сообщение от бригады скорой помощи о том, что  в селе Шебелинка Балаклейского района произошло отравление угарным газом троих детей,  поступило вчера в 1:50.

Как сообщается в сводке ХОГА,  дети госпитализированы, находятся в больнице в детском отделении под наблюдением врачей. Дети: мальчик 2011 г.р, мальчик 2010 г.р. и девушка 2008 г.р.

Девушка 1995 г.р. от госпитализации категорически отказалась. Отравление произошло вследствие накопления угарного газов от газовой колонки, в закрытом помещении ванной комнаты. По данному адресу проживает 10 детей, остальные дети осмотрены врачом, признаков отравления нет.

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