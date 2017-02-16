На Харьковщине дети отравились угарным газом

Сообщение от бригады скорой помощи о том, что в селе Шебелинка Балаклейского района произошло отравление угарным газом троих детей, поступило вчера в 1:50.

Как сообщается в сводке ХОГА, дети госпитализированы, находятся в больнице в детском отделении под наблюдением врачей. Дети: мальчик 2011 г.р, мальчик 2010 г.р. и девушка 2008 г.р.

Девушка 1995 г.р. от госпитализации категорически отказалась. Отравление произошло вследствие накопления угарного газов от газовой колонки, в закрытом помещении ванной комнаты. По данному адресу проживает 10 детей, остальные дети осмотрены врачом, признаков отравления нет.