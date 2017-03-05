На Харьковщине мужчина бросил умирать избитого товарища в сарае

К правоохранителям обратился 31-летний житель села Домаха, который обнаружил в сарае своего знакомого тело брата с многочисленными ушибами головы и туловища.

Как сообщили в отделе комуникации полиции в Харьковской области, 35-летний мужчина с 34-летним товарищем употребляли спиртные напитки. Между ними возникла ссора. В результате мужчина стал избивать односельчанина руками и ногами по туловищу и голове. От полученных травм потерпевший потерял сознание. Хозяин дома оттащил еще дышащего товарища в сарай, пытался привести в чувство, а потом пошел к дому. От полученных телесных повреждений потерпевший впоследствии скончался.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и содержится в изоляторе временного содержания.