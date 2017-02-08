На Харьковщине мужчина ранил сожительницу и пытался убить ее брати

Сообщение о том, что в областную клиническую больницу города Харькова доставлен 49-летний житель села Борщевая с проникающим ножевым ранением брюшной полости и грудной клетки и 41-летняя жительница села Глубокое с закрытой черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами и переломами поступило к правоохранителям от медиков.

Полицейские задержали 38-летнего местного жителя. Следствием установлено, что в тот день родственники распивали спиртные напитки. Когда застолье было в самом разгаре, между мужчинами возникла ссора, и тогда подозреваемый схватил со стола кухонный нож и нанес ранения. После чего избил кулаками и деревянной палкой свою сожительницу. Работники полиции изъяли вещественные доказательства.

Сейчас пострадавший прооперирован, состояние его здоровья врачи оценивают как средней тяжести, у женщины состояние здоровья стабильное.

Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Мужчине уже вручено письменное уведомление о подозрении в совершении преступлений. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.