 

На Харьковщине мужчине грозит срок за кражу брюк из магазина

24 декабря 2016 г. 10:24
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Под Харьковом 29-летний житель другой области вынес из торгового зала неоплаченный товар стоимостью 150 гривен. Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции области.

По  их информации, с заявлением о краже мужских зимних брюк в Дергачевский отдел полиции обратились охранники заведения.

Правоохранители задержали 29-летнего подозреваемого, у которого изъяли вещественные доказательства.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража)

Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

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