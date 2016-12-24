На Харьковщине мужчине грозит срок за кражу брюк из магазина

Под Харьковом 29-летний житель другой области вынес из торгового зала неоплаченный товар стоимостью 150 гривен. Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции области.

По их информации, с заявлением о краже мужских зимних брюк в Дергачевский отдел полиции обратились охранники заведения.

Правоохранители задержали 29-летнего подозреваемого, у которого изъяли вещественные доказательства.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража)

Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.