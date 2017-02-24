 

На Харьковщине неизвестный напал на женщину в электричке

24 февраля 2017 г. 15:45
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23 февраля в 19:35 к правоохранителям поступило сообщение от фельдшера Изюмской больницы о том, что к ним за помощью обратилась 75-летняя женщина с ранением шеи.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, со слов пострадавшей стало известно, что около 14:00 в пустом вагоне электропоезда, который двигался со станции «Южный вокзал» до станции «Левада», к ней подошел неизвестный, ударил ножом в шею и отобрал мобильный телефон и около 380 гривен, после чего скрылся с места происшествия.

Сейчас правоохранители устанавливают личность нападавшего.

Пострадавшая была госпитализирована, состояние ее здоровья удовлетворительное.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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