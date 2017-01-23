На Харьковщине неосторожность при курении стоила жизни мужчине

Сообщение о пожаре в частном доме в селе Раздольное Змиевского района поступило 22 января около 13:30.

Как рассказали в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области персонал Змиевской центральной районной больницы. Врачи сообщили о том, что в результате этого пожара пострадал хозяин дома, 1948 года рождения, со значительными ожогами тела был доставлен в больницу. Пострадавший от полученных ожогов через несколько часов скончался в больнице.

Во время проведения проверки по данному факту, спасатели установили, что в результате неосторожного обращения с огнем при курении в мужчине загорелась одежда. Других следов горения в доме обнаружено не было.

Обгоревшее тело обнаружили соседи, которые и вызвали скорую.