На Харьковщине под колесами поезда погибла женщина

Информация о событии, которое произошло на железнодорожной остановке «Звидкы» вблизи поселка Боровая, поступила в Змиевской отдел полиции 17 января в 17:45.

Как рассказали в отделе комуникации полиции области, потерпевшей оказалась 39-летняя жительница села Константивка Змиевского района.

Женщина переходила колии в неустановленном месте, машинист грузового поезда подал звуковой сигнал, но не успел вовремя затормозить. От полученных травм пострадавшая погибла на месте происшествия.

Следователем информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.