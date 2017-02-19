На Харьковщине погиб 11-летний мальчик

Несчастный случай произошел 17 февраля около 16:40 в селе Мартовое.

Как соообщили в отделе комуникации полиции в Харькоской области, от фельдшера поступило сообщение о том, что 51-летняя женщина у сарая обнаружила тело своего внука без сознания.

Как выяснилось, мальчик играл дома с тремя малолетними друзьями. Дети залезли на чердак сарая. Под ногами 11-летнего мальчика внезапно обломились гнилые доски и он полетел вниз. При падении ребенок зацепился одеждой за балку на чердаке сарая, повис и потерял сознание. Дети сразу позвали взрослых, которые позвонили в скорую помощь и полицию. К сожалению, до приезда врачей мальчик умер.

Следователем открыто уголовное производство по ст. 115 (убийство, с пометкой несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.