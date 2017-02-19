 

На Харьковщине погиб 11-летний мальчик

19 февраля 2017 г. 12:16
87 просмотров

Несчастный случай произошел 17 февраля около 16:40 в селе Мартовое.

Как соообщили в отделе комуникации полиции в Харькоской области, от фельдшера поступило сообщение о том, что 51-летняя женщина у сарая обнаружила тело своего внука без сознания.

Как выяснилось, мальчик играл дома с тремя малолетними друзьями. Дети залезли на чердак сарая. Под ногами 11-летнего мальчика внезапно обломились гнилые доски и он полетел вниз. При падении ребенок зацепился одеждой за балку на чердаке сарая, повис и потерял сознание. Дети сразу позвали взрослых, которые позвонили в скорую помощь и полицию. К сожалению, до приезда врачей мальчик умер.

Следователем открыто уголовное производство по ст. 115 (убийство, с пометкой несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.