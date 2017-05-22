На Харьковщине разоблачили межрегиональный конверт-центр - ГПСУ

22 мая 2017 г. 12:27
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Как сообщили в пресс-службе Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, харьковскими порганичниками и фискалами был разоблачен и ликвидирован межрегиональный «конвертационный центр». По информации ГПСУ, он был организован группой людей, которые предоставляли незаконные услуги предпринимателям, преимущественно зернотрейдерам, по уклонению от уплаты налогов.

Во время проверки информации правоохранительных органов были проведены обыски служебных помещений предприятия, расположенного в г. Купянск на Харьковщине. Они проводились в рамках уголовного производства по ст. 212 УК «Уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей»

Кроме компьютерной техники, внутренней документации и банковских карточек, у хозяев фирмы было изъято около 185 тонн зерновых культур, стоимость которых составляет около 750 тысяч гривен. По прдварительной информации, товар планировали переправить за пределы Украины, нарушая действующее законодательство Украины.
 

Контролирующими органами проводится работа по изъятию зернового элеватора, стоимость которого составляет более 2 миллионов гривен.

На данный момент продолжаются дальнейшие процессуальные действия.

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