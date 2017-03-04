На Харьковщине ссора на кладбище закончилась поножовщиной

В Волчанскую центральную больницу доставили 60-летнего жителя поселка Голубовка с проникающим колото-резаным ранением поясницы.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харкьвской области, правоохранителями был разоблачен 49-летний житель поселка Серый Яр.

Подозреваемый, находясь на кладбище в пгт Великий Бурлук, поссорился с мужчиной. Во время конфликта подозреваемый внезапно набросился на оппонента с раскладным ножом.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

