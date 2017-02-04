 

На Харьковщине в пожаре погиб мужчина

04 февраля 2017 г. 15:32
17 просмотров

Пожар возник пожар в частном доме пв селе Самойловка Близнюковского района.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, о происшествии сообщили родственники погибшего на пожаре мужа, 1962 года рождения. С их слов стало известно, что когда ими было замечено возгорание, в доме горела электрическая плитка, домашние вещи и пол на площади около 2-х кв.м.

Рядом лежало тело хозяина дома, который к тому времени уже получил смертельное отравление угарным газом. Родственники самостоятельно потушили остатки одежды и пол подручными средствами и сообщили о происшествии в отделение Национальной полиции.

В ходе проверки по факту пожара было установлено, что погибший использовал электроплитку с открытой спиралью как средство обогрева. Другие системы отопления в доме не работали. Именно в результате нарушения правил пожарной безопасности при пользовании данным электроприбором и возник пожар.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.