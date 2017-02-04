На Харьковщине в пожаре погиб мужчина

Пожар возник пожар в частном доме пв селе Самойловка Близнюковского района.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, о происшествии сообщили родственники погибшего на пожаре мужа, 1962 года рождения. С их слов стало известно, что когда ими было замечено возгорание, в доме горела электрическая плитка, домашние вещи и пол на площади около 2-х кв.м.

Рядом лежало тело хозяина дома, который к тому времени уже получил смертельное отравление угарным газом. Родственники самостоятельно потушили остатки одежды и пол подручными средствами и сообщили о происшествии в отделение Национальной полиции.

В ходе проверки по факту пожара было установлено, что погибший использовал электроплитку с открытой спиралью как средство обогрева. Другие системы отопления в доме не работали. Именно в результате нарушения правил пожарной безопасности при пользовании данным электроприбором и возник пожар.