На Харьковщине в школьной столовой отравились дети

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, 14 и 15 февраля в детское инфекционное отделение Купянского городской больницы №2 с диагнозом острый энтероколит и кишечная инфекция госпитализированы учеников общеобразовательной школы №1 с. Ковшаровка.

По состоянию на 21.00 15 февраля в больнице находятся 9 детей 2003 - 2010 г.р.

Установлено, что все они питались в школьной столовой.

Кроме того, врачи не сообщили правоохранительным органам факт массового отравления детей, чем нарушили действующее законодательство. Проводится проверка.

Сейчас жизни детей ничего не угрожает. Продолжается дальнейшее обследование и лечение.

Изюмская местная прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 2 ст. 137 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.