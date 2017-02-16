 

На Харьковщине в школьной столовой отравились дети

16 февраля 2017 г. 10:30
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Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, 14 и 15 февраля в детское инфекционное отделение Купянского городской больницы №2 с диагнозом острый энтероколит и кишечная инфекция госпитализированы учеников общеобразовательной школы №1 с. Ковшаровка.

По состоянию на 21.00 15 февраля в больнице находятся 9 детей 2003 - 2010 г.р.

Установлено, что все они питались в школьной столовой.

Кроме того, врачи не сообщили правоохранительным органам факт массового отравления детей, чем нарушили действующее законодательство. Проводится проверка.

Сейчас жизни детей ничего не угрожает. Продолжается дальнейшее обследование и лечение.

Изюмская местная прокуратура начала уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей (ч. 2 ст. 137 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

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