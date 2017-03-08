 

На Харьковщине во время пожара погибла пенсионерка

08 марта 2017 г. 16:15

Сообщение о пожаре, который произошел в дачном кооперативе  в селе Шаровка Валковского района, поступило 7 марта в 10:35.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, горел один из дачных домов, в котором находилась хозяйка 1928 года рождения.

На момент прибытия спасателей,  огнем  была охвачена вся площадь дома в 70 кв.м. Крыша под действием огня и высокой температуры разрушился. Во время тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшее тело хозяйки.

В 11:45 пожар был локализован, в 14:15 - ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.
 

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