На Харьковщине во время пожара пострадал мужчина

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19 февраля 2017 г. 15:07
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18 февраля в 20:52 поступила информация о пожаре в поселке Ковяги Валковского района.

По сведениям ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, горел частный дом, огонь распространился на площади свыше 15 кв.м.

В результате пожара выгорели имущество и вещи в комнатах здания.

Во время тушения пожара пострадал сын хозяйки дома 1976 года рождения, который получил ожоги конечностей рук и лица, от госпитализации отказался.

В 21:56 пожар ликвидировали. Вероятная причина возникновения пожара - короткое замыкание электропровода.

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