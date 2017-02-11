 

На Харьковщине за сутки в пожарах погибло трое людей

11 февраля 2017 г. 15:11
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10 февраля в 11:25 произошел пожар в с.Березовка. Площадь пожара составила 40 кв.м. В доме нашли тело 67-летнего мужчины. Вероятная причина пожара - неосторожность при курении.

В 16:21 в с.Гениевка пожар произошел в двухэтажном многоквартирном доме - в одной из квартир. Площадь пожара - 30 кв.м. В огне погиб 54-летний мужчина, 62-летнего удалось спасти.

В 23:27 в с. Лозовеньки загорелся частный дом. Площадь пожара составила более 100 кв.м. В доме проживала семейная пара пенсионеров. Спасатели обнаружили в доме обгоревшие останки, которые невозможно было опознать. Они направлены на экспертизу.

 

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