На Харьковщине женщина погибла под колесами поезда

Инцидент произошел сегодня, в 8 утра.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, на платформе "Зидьки" скорым пассажирским поездом сообщением "Харьков-Бахмут" смертельно травмировало79-летнюю женщину.

По сведениям полиции, жительница поселка Слобожанский вместе со своим 47-летним сыном приехали на станцию "Зидьки" для уборки на местном кладбище. Перейти пути женщина не успела, ее сбил поезд. Из объяснений сына, погибшая имела очень плохое зрение и слух, поэтому не увидела и не услышала поезд, который приближался.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины