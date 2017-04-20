 

На Харьковщине женщина погибла под колесами поезда

20 апреля 2017 г. 12:50

Инцидент произошел  сегодня, в 8 утра.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области,  на платформе "Зидьки" скорым пассажирским поездом сообщением "Харьков-Бахмут" смертельно травмировало79-летнюю женщину.

По сведениям полиции, жительница поселка Слобожанский вместе со своим 47-летним сыном приехали на станцию "Зидьки" для уборки на местном кладбище. Перейти пути женщина не успела, ее сбил поезд. Из объяснений сына, погибшая имела очень плохое зрение и слух, поэтому не увидела и не услышала поезд, который приближался.

Следственным открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины

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