На Холодной горе курение в постели стоило мужчине жизни

Сообщение о пожаре в квартире на шестом этаже жилого девятиэтажного по улице Волонтерской, 60а поступило 25 апреля в 18:12. Звонили соседи, которые почувствовали запах дыма.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на момент прибытия спасателей вся квартира была заполнена дымом. В жилой комнате на полу они нашли тело хозяина квартиры 1970 года рождения, который уже не подавал признаков жизни. Горел только матрас на площади 2 кв.м. Спасатели немедленно приняли меры по локализации возгорания, которые завершили в 18:25. Окончательно пожар был ликвидирован в 18:34.

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.

