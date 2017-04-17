На ХТЗ из-за свечи вспыхнула квартира: пострадала женщина

Информация о пожаре в трехэтажном многоквартирном жилом доме на улице Франтишека Крала, 15 поступила к спасателям 16 апреля в 10:23.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украина в Харьковской области, в одной из квартир на третьем этаже горели домашние вещи и мебель на площади 5 кв.м. В задымленном помещении спасатели отыскали владелицу дома 1932 года рождения. Ее эвакуировали из опасной зоны и передали врачам.

Женщина получила отравление угарным газом и была госпитализирована в больницу.

В 10:45 огонь был локализован, в 11:34 – ликвидирован.

По предварительным данным причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем при пользовании свечой.