 

На ХТЗ из-за свечи вспыхнула квартира: пострадала женщина

17 апреля 2017 г. 15:02
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Информация о пожаре в трехэтажном многоквартирном жилом доме на улице Франтишека Крала, 15 поступила к спасателям 16 апреля в 10:23.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украина в Харьковской области, в одной из квартир на третьем этаже горели домашние вещи и мебель на площади 5 кв.м. В задымленном помещении спасатели отыскали владелицу дома 1932 года рождения. Ее эвакуировали из опасной зоны и передали врачам.

Женщина получила отравление угарным газом и была госпитализирована в больницу.

В 10:45 огонь был локализован, в 11:34 – ликвидирован.

По предварительным данным причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем при пользовании свечой.

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