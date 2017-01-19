 

На ХТЗ машина вылетела с дороги и врезалась в столб - на месте работали спасатели

19 января 2017 г. 18:04
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Сегодня около 15-30 на пересечении проспекта Александровского с бульваром Богдана Хмельницкого автомобиль Chevrolet Lacetti вылетел с проезжей части, зацепил столб и остановился на обочине. 

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, автомобиль, двигавшийся в направлении ХТЗ, выехал на полосу встречного движения, перелетел через сугроб, зацепил столб, после чего приземлился. 

На месте работали спасатели. С места аварии водитель был госпитализирован. В каком состоянии на момент ДТП находился мужчина - уточняется. 

В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что с места аварии были госпитализированы двое граждан. 

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