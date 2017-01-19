На ХТЗ машина вылетела с дороги и врезалась в столб - на месте работали спасатели

Сегодня около 15-30 на пересечении проспекта Александровского с бульваром Богдана Хмельницкого автомобиль Chevrolet Lacetti вылетел с проезжей части, зацепил столб и остановился на обочине.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, автомобиль, двигавшийся в направлении ХТЗ, выехал на полосу встречного движения, перелетел через сугроб, зацепил столб, после чего приземлился.

На месте работали спасатели. С места аварии водитель был госпитализирован. В каком состоянии на момент ДТП находился мужчина - уточняется.

В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что с места аварии были госпитализированы двое граждан.