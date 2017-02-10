На ХТЗ нетрезвый водитель устроил аварию

Авария произошла накануне около 22-00 - на пересечении улицы 12 Апреля и Московского проспекта столкнулись автомобили Skoda Rapid и Skoda Octavia.

По информации пресс-службы патрульной полиции, водитель Skoda Rapid, двигаясь со стороны проспекта Индустриального в направлении улицы 12 Апреля, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего и произошло столкновение с Skoda Octavia, которая ехала от улицы Роганской по Московскоиму проспекту.

Во время оформления дорожно-транспортного происшествия, у водителя автомобиля Skoda Rapid патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. На водителя Skoda Rapid был составлен админматериалы по ст. 124 и ст.130 КУоАП.

Пострадавших в аварии нет.