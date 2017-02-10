 

На ХТЗ нетрезвый водитель устроил аварию

10 февраля 2017 г. 14:20
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Авария произошла накануне около 22-00 - на пересечении улицы 12 Апреля и Московского проспекта столкнулись автомобили Skoda Rapid и Skoda Octavia. 

По информации пресс-службы патрульной полиции, водитель Skoda Rapid, двигаясь со стороны проспекта Индустриального в направлении улицы 12 Апреля, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего и произошло столкновение с Skoda Octavia, которая ехала от улицы Роганской по Московскоиму проспекту. 

Во время оформления дорожно-транспортного происшествия, у водителя автомобиля Skoda Rapid патрульные обнаружили признаки алкогольного опьянения. На водителя Skoda Rapid был составлен админматериалы по ст. 124 и ст.130 КУоАП. 

Пострадавших в аварии нет. 

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