На ХТЗ столкнулись Деу и Nissan - двое пострадавших

Накануне около 19-00 на улице Мира-10 не разминулись автомобили Daewoo Nubira и Nissan X-Trail.

По данным УПД ГУНП, Деу (водителю 20 лет) двигался по улице Северина Потоцкого от проспекта Александровского в направлении Московского, Nissan ехал от улицы Пантелеймона Свистуна в сторону проспекта Индустриального.

С места ДТП "скорая" забирала водителя автомобиля Nissan и его 15-летнюю дочь. У мужчины ушибы ребер и головы, у девочки - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ушибы.

Обстоятельства устанавливаются.