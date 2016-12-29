 

На ХТЗ столкнулись Деу и Nissan - двое пострадавших

29 декабря 2016 г. 12:30
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Накануне около 19-00 на улице Мира-10 не разминулись автомобили Daewoo Nubira и Nissan X-Trail. 

По данным УПД ГУНП, Деу (водителю 20 лет) двигался по улице Северина Потоцкого от проспекта Александровского в направлении Московского, Nissan ехал от улицы Пантелеймона Свистуна в сторону проспекта Индустриального. 

С места ДТП "скорая" забирала водителя автомобиля Nissan и его 15-летнюю дочь. У мужчины ушибы ребер и головы, у девочки - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ушибы. 

Обстоятельства устанавливаются. 

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