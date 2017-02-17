 

На ХТЗ столкнулись два ВАЗа - одну из машин выбросило с дороги

17 февраля 2017 г. 20:21
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Сегодня около 17-00 на пересечении проспекта Архитектора Алешина с улицей Франтишека Крала столкнулись автомобили ВАЗ 2110 и ВАЗ 2106.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, по предварительной информации, "десятка", двигавшаяся по улице Франтишека Крала, на перекрестке на пропустила "шестерку", которая ехала по Архитектора Алешина. После столкновения ВАЗ 2106 отбросило нна обочину. 

В результате столкновения пострадавших нет. На водителя автомобиля ВАЗ 2110 составлен протокол по ст. 124 КУоАП. 

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