На ХТЗ столкнулись два ВАЗа - одну из машин выбросило с дороги

Сегодня около 17-00 на пересечении проспекта Архитектора Алешина с улицей Франтишека Крала столкнулись автомобили ВАЗ 2110 и ВАЗ 2106.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, по предварительной информации, "десятка", двигавшаяся по улице Франтишека Крала, на перекрестке на пропустила "шестерку", которая ехала по Архитектора Алешина. После столкновения ВАЗ 2106 отбросило нна обочину.

В результате столкновения пострадавших нет. На водителя автомобиля ВАЗ 2110 составлен протокол по ст. 124 КУоАП.