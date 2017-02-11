 

На Клочковской машина охраны догнала маршрутку

11 февраля 2017 г. 12:19
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Сегодня утром около 11-30 на улице Клочковской-191 автомобиль Деу Ланос (охранная фирма) врезался в дивигавшийся впереди маршрутный автобус Богдан. 

Оба участника двигались от улицы Новгородской в направлении Космической. 

По предварительной информации, сразу после столкновения никто из участников за медпомощью не обращался. 

На месте работают патрульные. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель автомобиля Деу не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего и произошло столкновение с автобусом, который высаживал пассажиров. 

На водителя Деу составлен протокол по ст. 124 КУоАП. 

 

 

 

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