На Клочковской машина охраны догнала маршрутку

Сегодня утром около 11-30 на улице Клочковской-191 автомобиль Деу Ланос (охранная фирма) врезался в дивигавшийся впереди маршрутный автобус Богдан.

Оба участника двигались от улицы Новгородской в направлении Космической.

По предварительной информации, сразу после столкновения никто из участников за медпомощью не обращался.

На месте работают патрульные. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, водитель автомобиля Деу не выдержал безопасную дистанцию, в результате чего и произошло столкновение с автобусом, который высаживал пассажиров.

На водителя Деу составлен протокол по ст. 124 КУоАП.