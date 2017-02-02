На Московском проспекте насмерть сбит пешеход

Сегодня около 18-10 на Московском проспекте-275 в районе станции Лосево автомобиль ВАЗ 2108 сбил женщину.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, наезд произошел на пешеходном переходе.

По информации пресс-службы патрульной полиции, женщина действительно переходила дорогу на пешеходном переходе - шла с работы. Водитель "восьмерки" не заметил пешехода. Прибывшая "скорая" констатировала смерть пострадавшей.

На месте работает следственно-оперативная группа. Патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения.

Как сообщили в УПД ГУНП, ВАЗ двигался от проспекта Архитектора Алешина в направлении улицы Роганской. 47 летняя женщина переходила дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.