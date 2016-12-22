 

На Окружной дороге Харькова найден труп: ведется следствие

22 декабря 2016 г. 17:07
Автор: Артур Рязанов
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496-й километр трассы Киев-Харьков-Довжанский. Здесь в 6 часов утра был найден труп сорокалетнего мужчины со следами насильственной смерти. Личность погибшего и обстоятельства произошедшего уточняются следствием

По словам проезжавших мимо водителей, погибший был раздет и лежал метрах в трех от проезжей части, напротив поворота в лесное хозяйство. Также свидетели отметили, что у мужчины  было сильно повреждено лицо.

Предположительно он умер ночью, по крайней мере лед под трупом немного подтаял, а это свидетельствует о том, говорят эксперты, что мужчину выбросили еще живым или сразу после смерти, пока тело еще не успело остыть.

В полиции сообщили, что по факту происшествия начаты следственные действия и до их окончания дополнительной информации полицейские предоставить не могут. Сейчас правоохранители ищут возможных очевидцев и просят   автомобилистов, проезжавших сегодня ночью по этому участку окружной дороги предоставить видео их авторегистраторов, возможно там отыщется какая-то полезная информация, которая позволит отыскать людей, причастных к этому происшествию. А экспертам пока предстоит установить точную причину смерти мужчины.

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