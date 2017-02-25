На окружной внедорожник не пропустил колонну с танками

Сегодня около 9-40 на пересечении улицы Леся Сердюка с окружной дорогой столкнулись автомобиль Hyundai Tucson и КРАЗ, перевозивший военную технику.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, на месте было установлено, что водитель автомобиля Hyundai при приближении транспортного средства с включенными маячками и специальным звуковым сигналом не предоставил преимущество в движении колонне с военной техникой.

Пострадавших у ДТП нет. На водителя Hyundai Tucson были составлены соответствующие админматериалы.