На проспекте Гагарина мужчина средь бела дня ограбил фирму - полиция

Как сообщают на сайте Главного управления Национальной полиции, информация об ограблении фирмы, которая занимается выдачей кредитов поступила в Слободской отдел полиции поступила 16 декабря в 13.45.

После сообщения о произошедшем на проспект Гагарина выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным полиции, мужчина зашел в офис фирмы, стал угрожать предметом, похожим на пистолет, после - завладел 9 тысячами гривен и скрылся.

В данный момент правоохранителями введен план "Спираль".

Фото - соцсети.