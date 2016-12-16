 

На проспекте Гагарина мужчина средь бела дня ограбил фирму - полиция

16 декабря 2016 г. 16:03
Автор: Лариса Говина
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Как сообщают на сайте Главного управления Национальной полиции, информация об ограблении фирмы, которая занимается выдачей кредитов поступила в Слободской отдел полиции поступила 16 декабря в 13.45.

После сообщения о произошедшем на проспект Гагарина выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным полиции, мужчина зашел в офис фирмы, стал угрожать предметом, похожим на пистолет, после - завладел 9 тысячами гривен и скрылся.

В данный момент правоохранителями введен план "Спираль".

 

Фото - соцсети.

 

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