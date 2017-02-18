 

На проспекте Гагарина под мостом застрял тягач с краном

18 февраля 2017 г. 19:56
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Сегодня около 9-30 на проспекте Гагарина под железнодорожным мостом в районе мясокомбината застрял КРАЗ - водитель не рассчитал высоту крана, который перевозил тягач.  

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции, грузовик КРАЗ-255. двигавшийся от аэропорта в направлении центра, проезжая под путепроводом, застрял и не смог двигаться дальше. 

Грузовик перевозил часть башенного крана, которая и не дала автомобилю проехать. Как пояснил водитель, он просто не рассчитал габариты груза. 

Проезд на этом участке проспекта некоторое время был затруднен, патрульные перекрывали часть дороги, чтобы дать выехать грузовику. 

На водителя был составлен протокол по ст. 124 КУоАП. 

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