На Салтовке мужчина едва не убил прохожего

Инцидент произошел 10 мая.

Злоумышленник, находясь на улице Краснодарской, неожиданно нанес несколько ударов топором ранее незнакомому ему потерпевшему.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, жертву внезапного нападения с тяжелыми травмами головы и туловища доставили в больницу.

Правоохранителями был задержан 38-летний безработный харьковчанин . Мотивом преступления стал внезапный конфликт с пострадавшим.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи определяет наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В ближайшее время в судебном порядке будет решен вопрос об избрании к подозреваемому меры пресечения.