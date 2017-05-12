На Салтовке мужчина едва не убил прохожего

12 мая 2017 г. 12:32
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Инцидент произошел 10 мая.

Злоумышленник, находясь на улице Краснодарской, неожиданно нанес несколько ударов топором ранее незнакомому ему потерпевшему.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, жертву внезапного нападения с тяжелыми травмами головы и туловища доставили в больницу.

Правоохранителями был задержан 38-летний безработный харьковчанин . Мотивом преступления стал внезапный конфликт с пострадавшим.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи определяет наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В ближайшее время в судебном порядке будет решен вопрос об избрании к подозреваемому меры пресечения.

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