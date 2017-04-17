На Салтовке на территории детсада нашли взрыватель к противотанковой мине

Опасную находку сегодня в 10:35 обнаружил на территории недостроенного детского сада на проспекте Юбилейном местный житель.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в харьковской области, на метро происшествия выехали сотрудники взрывотехнического управления харьковской полиции и следственно-оперативная группа.

Осмотром установлено, что обнаруженный предмет является учебным большим взрывателем к противотанковой мине типа "УМВЧ-62". Предмет изъяли и направили на исследование.

Факт происшествия внесен в Журнал единого учета правонарушений Московского отдела полиции.