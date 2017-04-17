 

На Салтовке на территории детсада нашли взрыватель к противотанковой мине

17 апреля 2017 г. 14:05
142 просмотра

Опасную находку сегодня в 10:35 обнаружил на территории недостроенного детского сада  на проспекте Юбилейном местный житель.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции в харьковской области, на метро происшествия выехали сотрудники взрывотехнического управления харьковской полиции и следственно-оперативная группа.

Осмотром установлено, что обнаруженный предмет является учебным большим взрывателем к противотанковой мине типа "УМВЧ-62". Предмет изъяли и направили на исследование.

Факт происшествия внесен в Журнал единого учета правонарушений Московского отдела полиции.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.