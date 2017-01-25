 

Массовое ДТП на Шевченко - проезд затруднен

25 января 2017 г. 15:20
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Сегодня около 13-00 на улице Шевченко-220 не разминулись автомобили Mazda 6, Volkswagen Polo, Chevrolet Lacetti и Suzuki SX4.

По информации пресс-службы патрульной полиции, автомобиль Mazda во время разворота в направлении улицы Матюшенко, столкнулся с Volkswagen, двигавшийся в сторону улицы Героев Труда. 

От удара автомобиль Mazda отбросило на полосу встречного движения, где он сначала столкнулся с Suzuki, а затем с Chevrolet. 

Сразу после ДТП никто из участников за медпомощью на обращался. 

Патрульные собирают первичный материал и уточняют обстоятельства столкновения. 

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