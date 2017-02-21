На Сортировке насмерть сбит коммунальщик, работавший на проезжей части - машина скрылась

Сегодня около 18-40 на улице Большой Панасовской-183 под колеса автомобиля попал мужчина - сотрудник ремонтной бригады КП "Харьковводоканал", работавшей на проезжей части. Пострадавший скончался на месте. Автомобиль с места ДТП скрылся.

Об этом сообщает начальник Департамента информации горсовета Юрий Сидоренко и просит свидетелей и очевидцев помочь в розыске скрывшегося автомобиля.

Как сообщил ст. инспектор УПД ГУНП Олег Никоненко, предварительно устновлена марка машины, совершившей наезд - Деу Ланос серого цвета. На автомобиле имеются характерные для наезда на пешехода повреждения правой передней части, отсутствует правое зеркало.

Всех, кто может помочь в розыске автомобиля и водителя, скрывшегося с места ДТП, правоохранители просят сообщить информацию по тел. 707-35-00, 707-01-02, 707-01-04, 707-01-06, либо 102.