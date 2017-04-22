На улице Космонавтов столкнулись Mazda и Skoda - двое пострадавших

Сегодня около 9 утра на пересечении улиц Космонавтов и Сумгаитской не разминулись автомобили Mazda 3 и Skoda Spaceback.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, по предварительной информации, водитель автомобиля Mazda, двиагвшийся по Сумгаитской, на пересечении с улицей Космонавтов не пропустил автомобиль Skoda, двигавшийся по главной дороге - улице Космонавтов.

От удара автомобиль Mazda развернуло на 360 градусов. С места ДТП до приезда патрульных были госпитализированы 37-летний водитель Skoda и пассажир Mazda.

На места работала следственно-оперативная группа. Патрульные обеспечивали безопасность дорожного двиежния во время оформления ДТП.